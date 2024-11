MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das dritte Quartal sei für den Chemikalienhändler ein erneut schwieriges gewesen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es habe unter dem Einfluss starken Wettbewerbs und unter Druck stehenden Verkaufspreisen gestanden. Brenntag sei dem mit internen Optimierungen an der Preis- und Kostenstuktur begegnet./tih/zb;