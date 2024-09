NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Underweight" belassen. In den europäischen Ölwerten sei momentan ein Ölpreis nicht über 65 Dollar je Barrel der Sorte Brent eingepreist, schrieb Analyst Matthew Lofting in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Unter den Midcaps bevorzugt er nun OMV gegenüber Repsol./ag/zb;