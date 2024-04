NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Underweight" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Kurzfristig gebe es Anlass zur Zuversicht, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er betonte das robuste Gas-Geschäft./ajx/bek;