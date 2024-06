NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die Komplettübernahme des Joint Venture Bunge dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) des Öl- und Gaskonzerns um geschätzte 800 Millionen US-Dollar erhöhen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/jha/;