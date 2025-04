NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Von einem gemischten Zahlenwerk schrieb Analyst Matthew Lofting in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Öl- und Gaskonzern habe noch einige Arbeit vor sich. Er bevorzuge in dem Sektor die Aktien von Shell und Totalernergies./bek/gl;