NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Die Pläne für die Aktienrückkäufe sollten gut ankommen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal des Ölkonzerns sei zudem besser als erwartet ausgefallen, wenngleich die Kennziffern von geringer Qualität seien./ajx/mis;