ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 640 auf 600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktien des Konzerns seien dem Öl- und Gassektor in den vergangenen zwölf Monaten weit hinterhergelaufen, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht gebe es für den Kurs nun einige positive Katalysatoren./bek/he;