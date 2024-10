NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Eine mögliche Kapitalerhöhung, wie in den Medien kolportiert, wäre keine Überraschung, auch wenn damit einige Fragen verbunden wären, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/he;