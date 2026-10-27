Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Seth M. Seifman bezeichnete das dritte Quartal des Flugzeugbauers in einer am Dienstag vorliegenden Studie als eigentlich "unspektakulär". Er geht davon aus, dass Aussagen des Managements im Rahmen der Telefonkonferenz maßgeblich für die Kursreaktion werden./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 290.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 168.13
|
Abst. Kursziel*:
72.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 168.12
|
Abst. Kursziel aktuell:
72.50%
|
Analyst Name::
Seth M. Seifman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
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