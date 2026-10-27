Boeing 140.76 CHF -9.62% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Seth M. Seifman bezeichnete das dritte Quartal des Flugzeugbauers in einer am Dienstag vorliegenden Studie als eigentlich "unspektakulär". Er geht davon aus, dass Aussagen des Managements im Rahmen der Telefonkonferenz maßgeblich für die Kursreaktion werden./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.