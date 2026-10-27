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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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27.10.2026 19:48:02

Boeing Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Seth M. Seifman bezeichnete das dritte Quartal des Flugzeugbauers in einer am Dienstag vorliegenden Studie als eigentlich "unspektakulär". Er geht davon aus, dass Aussagen des Managements im Rahmen der Telefonkonferenz maßgeblich für die Kursreaktion werden./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 290.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 168.13 		Abst. Kursziel*:
72.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 168.12 		Abst. Kursziel aktuell:
72.50%
Analyst Name::
Seth M. Seifman 		KGV*:
-
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