NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Kreisebericht, wonach China den Fluggesellschaften des Landes untersagt habe, weitere Maschinen des US-Flugzeugbauers abzunehmen. Auch seien die Airlines angewiesen worden, keine flugzeugbezogenen Teile mehr von US-Unternehmen zu kaufen. Nach Meinung des Experten handelt es bei den Ankündigungen wohl vor allem um eine Verhandlungstaktik Pekings im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten. Der Experte wies auf die Bedeutung von US-Teilen für die chinesische Flotte hin./la/he;