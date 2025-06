NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aussichten für das Gesamtjahr seien nahezu unverändert, schrieb Sheila Kahyaoglu am Donnerstag nach einem Gespräch mit Managern der Amerikaner am Rande der Pariser Air Show./rob/ag/tih;