NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für Juli auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe 43 Jets an die Kunden übergeben, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der bisherigen Jahresbilanz liege Boeing unter dem Vorjahreswert. Kurzfristig dürften sich die Anleger aber seiner Ansicht nach mehr auf die Verhandlungen mit der Gewerkschaft IAM und erste Eindrücke der Arbeit des neuen Konzernchefs Kelly Ortberg konzentrieren./tih/jha/;