Boeing Aktie 913253 / US0970231058
180.00CHF
-2.89CHF
-1.58 %
17:29:59
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.04.2026 16:30:55
Boeing Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Quartalszahlen von 270 auf 268 US-Dollar moderat gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Erholung des Flugzeugbauers habe sich im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Rüstungsgeschäft entwickele sich sehr dynamisch./rob/bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Kaufen
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 228.57
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 228.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
16:01
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Montagabend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
23.04.26
|SAFRAN-Aktie mit Gewinnen: Boeing-Jets beflügeln Geschäft (AWP)
|
23.04.26
|NYSE-Handel Dow Jones startet im Minus (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|16:30
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|16:30
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|16:30
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Boeing Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|180.00
|-1.58%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:32
|
DZ BANK
Novartis Halten
|16:31
|
UBS AG
Microsoft Buy
|16:30
|
DZ BANK
Boeing Kaufen
|16:29
|
DZ BANK
Südzucker Halten
|16:25
|
DZ BANK
BP Kaufen
|16:24
|
DZ BANK
Deutsche Börse Kaufen
|14:55
|
Bernstein Research
E.ON Market-Perform