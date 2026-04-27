Boeing 180.00 CHF -1.58% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Quartalszahlen von 270 auf 268 US-Dollar moderat gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Erholung des Flugzeugbauers habe sich im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Rüstungsgeschäft entwickele sich sehr dynamisch./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.