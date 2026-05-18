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Dow Jones-Entwicklung 18.05.2026 20:03:47

Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell

Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell

Der Dow Jones gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.

Amgen
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Am Montag geht es im Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0.09 Prozent auf 49’572.68 Punkte nach oben. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20.580 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.816 Prozent auf 49’930.26 Punkte an der Kurstafel, nach 49’526.17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49’761.16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 49’417.38 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 49’447.43 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 18.02.2026, den Stand von 49’662.66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der Dow Jones mit 42’654.74 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.46 Prozent aufwärts. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 3.78 Prozent auf 151.74 USD), Salesforce (+ 3.39 Prozent auf 179.40 USD), Chevron (+ 2.09 Prozent auf 195.10 USD), McDonalds (+ 2.03 Prozent auf 282.00 USD) und Honeywell (+ 1.98 Prozent auf 217.46 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-3.27 Prozent auf 859.25 USD), NVIDIA (-1.82 Prozent auf 221.21 USD), UnitedHealth (-1.53 Prozent auf 387.81 USD), Apple (-1.37 Prozent auf 296.12 USD) und Boeing (-1.04 Prozent auf 218.20 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18’987’011 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.705 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9.37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.08 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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