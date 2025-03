ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 217 US-Dollar belassen. In den 4 Wochen bis zum 12. März seien die Flüge von Boeing-"Dreamliftern" gegenüber dem vergleichbaren Vorjahres-Zeitraum um fast die Hälfte zurückgegangen, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Flüge hätten eine hohe Korrelation mit der Produktion der 787-Reihe, da in modifizierten Dreamliftern wichtige 787-Einzelteile transportiert würden. Solange sich diese Entwicklung aber nicht fortsetze, sehe er auf Sicht der kommenden Monate aber keine Risiken./gl/mis;