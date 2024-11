ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 US-Dollar belassen. Die Flüge von modifizierten Boeing-747-Frachtmaschinen, in denen der Flugzeugbauer Teile seiner 787-Modelle transportiere, seien ein guter Indikator für die 787-Produktion und deuteten darauf hin, dass diese den Unternehmenszielen hinterher hinke, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/he;