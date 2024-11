ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 US-Dollar belassen. Analyst Gavin Parsons nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Bezug zum Engagement des Flugzeugbauers in China. Im Auftragsbestand des Unternehmens mache China nur 4 Prozent aus. Alles in allem sehe er nur geringfügige kurzfristige Auswirklungen im Fall einer verschärften Rivalität mit China. Zudem glaube er, dass nicht die Nachfrage, sondern die Produktionsfähigkeit von Boeing ein Problem sein könnte./ck/gl;