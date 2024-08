NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Bei dem Flugzeugbauer könnte eine Kapitalerhöhung dazu beitragen, die Bruttoverschuldung kurzfristig zu senken, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser Schritt würde jedoch nichts an der zugrunde liegenden operativen Entwicklung oder der künftigen Cash-Generierung ändern. Diese Aspekte aber seien entscheidend dafür, dass die Anleihen des Unternehmens weiter als qualitativ hochwertig gelten. Die Rating-Agenturen konzentrierten sich mithin viel stärker auf die mittelfristigen Aussichten./la/edh;