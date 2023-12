ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Flugzeugbauers Boeing nach den Prognosen des Weltluftfahrtverbandes IATA auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die optimistischen Vorhersagen und die Aussichten auf die Barmittelzuflüsse der Fluggesellschaften unterstützten eine Zunahme an Flugzeugbestellungen und -auslieferungen, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis;