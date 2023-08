NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Erhöhung Jahresprognosen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Profitabilität im Autogeschäft liege im zweiten Quartal unter seiner Schätzung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Dienstag. Grund seien höhere Gewährleistungskosten, über die man in der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal sprechen müsse. Auch habe der Autobauer die Prognose für den freien Mittelzufluss um rund eine Milliarde Euro reduziert infolge höherer Lagerbestände und Kapitalanforderungen./bek/mis;