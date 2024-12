NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 122 US-Dollar belassen. Analystin Jessica Fye zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein positives Fazit aus neuen Daten zum Antikörper BMT327, der gegen Brustkrebs zum Einsatz kommen soll./bek/gl;