LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Beiersdorf nach dem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 151 Euro belassen. Die Veranstaltung habe wertvolle Aufschlüsse zur Innovations-Pipeline geliefert, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht sich in seiner Überzeugung gestärkt, dass das Unternehmen eine der attraktivsten Wachstumsstories im europäischen Konsumgütersektor bietet. Die nicht erhöhten Jahresziele hätten zwar einige Anleger enttäuscht, das langfristige Wachstum sei aber wichtiger./gl/edh;