NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Konsumgüterhersteller nach einem starken Auftaktquartal 2024. Sie hob ihre Schätzung für das Jahresergebnis je Aktie leicht an./ck/ajx;