NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Der vergleichbare Umsatz sei weniger stark gewachsen als Analysten im Durchschnitt erwartet hätten, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Nach den jüngsten Hiobsbotschaften anderer Konsumgüterhersteller hätten sich die Erlöse aber besser als befürchtet entwickelt./edh/bek;