HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Wolf passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar an die Zahlen für 2024 an und führte detaillierte Prognosen bis 2027 ein. Das Umfeld sei schwach, ab dem zweiten Halbjahr winke aber Belebung./ag/men;