LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Eckdaten zum zweiten Quartal und angepassten

Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Mittelwert der für 2023 in Aussicht gestellten Spanne für das Ergebnis je Aktie liege um drei Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Gewinn- und Verlustrechnung entstehe der Eindruck, der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe alles Negative in die Bilanz einstellen wollen./bek/edh;