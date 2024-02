NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Aktien sind für Analyst Richard Vosser zudem kein "Negative Catalyst Watch" mehr, er sieht in dem Anfang März anstehenden Kapitalmarkttag also keinen potenziell besonders großen, negativen Kurstreiber mehr. Grund seien die mittlerweile deutlich gesunkenen Erwartungen der Investoren, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl blieben gewisse Risiken für die Markterwartungen für 2024. Eine Konzernaufspaltung zum aktuellen Zeitpunkt könnte sich zudem als schwierig erweisen./mis/ajx;