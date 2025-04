NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer anlässlich drohender massiver US-Zölle auf importierte Pharmazeutika auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle bergen für die europäischen Pharmakonzerne die Gefahr, dass die "goldene Gans" geschlachtet werde, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/he;