Bayer 25.68 CHF 2.80% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erwartungen an den Agrarchemie- und Pharmakonzern seien niedrig und die Herausforderungen bekannt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rechtsstreitigkeiten, sinkende Preise für Agrarprodukte und der Verlust von Exklusivität von umsatzstarken Medikamenten seien die Probleme. Der neue Konzernchef Bill Anderson habe aber wohl zumindest einen Weg gefunden, mit der Bürokratie des Konzerns umzugehen, wenngleich der Preis des internen Umbaus zumindest eine Verschiebung einer Aufspaltung sei./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 22:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.