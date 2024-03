LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Aufnahme eines aktivistischen Investors in den Aufsichtsrat und die gleichzeitige Ankündigung eines neuen Leiters für den Bereich Consumer Health (CH) signalisierten mögliche strategische Veränderungen beim Pharma- und Agrarchemiekonzern, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie betrachtet einen Verkauf der CH-Sparte als zunehmend wahrscheinlich./edh/mis;