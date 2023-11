FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das dritte Quartal sei mau gewesen, aber immerhin hätten die Leverkusener die Jahresziele bekräftigt, schrieb Analyst Falko Friedrichs am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Letzteres dürfte am Markt gut ankommen./ag/ajx;