ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach Zahlen und einem anschließenden Gespräch mit dem Konzernchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Die Situation am US-Markt und die Entwicklung neuer Produktkategorien seien bei dem Tabakkonzern entscheidend für eine Beschleunigung im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/bek;