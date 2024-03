NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Basler nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Ziele des Bildverarbeitungsspezialisten für 2024 seien vorsichtig, doch der neue mittelfristige Ausblick klinge ermutigend, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la;