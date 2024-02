NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach endgültigen Zahlen des Chemiekonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Mitte der Zielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege zwar über seiner Prognose, entspreche aber der Konsensschätzung und scheine von einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte abhängig zu sein, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe BASF ein weiteres Kostensenkungsprogramm angekündigt. Der Experte rechnet mit einer verhaltenen Kursreaktion der Aktie./gl/la;