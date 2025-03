FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Make European Chemicals Great Again", schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar in Anlehnung an das Wahlkampfmotto des US-Präsidenten Donald Trump. Sie sieht die jüngste Nachrichtenlage um das deutsche Investitionspaket und einen möglichen Frieden und Wiederaufbau sehr positiv, auch wenn sich frühestes 2026 mit wirklich greifbaren Effekten rechnet./ag/mf;