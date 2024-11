NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 53 Euro angehoben. Analyst Chris Counihan nahm am Dienstag im Rahmen seines Ausblicks auf 2025 für die Chemiebranche zahlreiche Änderungen vor. Im Bereich der breit aufgestellten Konzerne wie BASF verbesserten sich die Aussichten erstmals seit drei Jahren, so der Experte. Bei den Ludwigshafenern zeichne sich mit dem schrittweisen Aufbruch des Verbunds der größte Strategiewandel seit mehr als einer Dekade ab./ag/ajx;