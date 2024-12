NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 41,50 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Steigende Gewinnschätzung und Stabilität in unsicheren Zeiten stimmen den Analysten Farooq Hanif auch 2025 optimistisch für den im laufenden Jahr bereits so gut gelaufenen Versicherungssektor in Europa. Seine favorisierten Lebensversicherer sind laut seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick Aegon, Ageas und ASR. Im Bereich Schaden/Unfall traut er Beazley, Hannover Rück und Swiss Re am meisten zu./ag/nas;