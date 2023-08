NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach der Ankündigung der Übernahme des irischen Versicherers Laya auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Kauf sei zwar nicht sonderlich günstig, passe aber strategisch gut, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/he;