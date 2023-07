NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Personalsoftware-Spezialist habe zur Zahlenvorlage auch seine Jahresziele für Umsatz und operative Profitabilität angehoben, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Montagabend. Beide Kennziffern entsprächen nun seinen Schätzungen. Die mittelfristigen Ziele seien dagegen beibehalten worden und erschienen nun konservativ./ck/he;