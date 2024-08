ATOSS Software 107.59 CHF -54.57% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Analyst Gustav Froberg bezeichnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Profitabilität des Softwareanbieters als attraktiv. Starke Kundenbeziehungen stützen das Wachstum mit Cloud-Anwendungen. Insgesamt habe das Unternehmen Spielraum für nationales und internationales Wachstum./la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.