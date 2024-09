ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11300 Pence auf "Sell" belassen. Der Antikörper Imfinzi dürfte gegen Blasenkrebs in den USA nun auch für die gesamte Zeit vor bis nach einer Operation zugelassen werden, schrieb Analyst Matthew Weston in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Studiendaten./ag/tih;