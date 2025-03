NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Der Pharmakonzern dürfte starke Zahlen für das erste Quartal vorlegen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2025 dürfte bestätigt werden. Daher werde die Aufmerksamkeit wohl der Forschungspipeline gelten./mf/la;