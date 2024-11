NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon zog in seinem aktualisierten Ausblick auf den Quartalsbericht am Montag einen Vergleich zu den derzeitigen Markterwartungen. Beim Ergebnis (Core EPS) liege er vier Prozent darunter./ag/gl;