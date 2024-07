NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 13000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon rechnet in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal mit einer deutlichen Aufstockung der Jahresziele der Briten. Damit würden die bullischen Markterwartungen untermauert./ag/mis;