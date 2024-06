NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 13000 Pence auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst James Gordon in mehreren am Montag vorliegenden Kommentaren zu Präsentationen von Studiendaten auf dem Asco-Krebskongress./ag/edh;