NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 13000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten hätten enormes Potenzial in der Produktpipeline, schrieb Analyst James Gordon in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Die mittel- bis langfristigen Markterwartungen müssten wohl nach oben geschraubt werden./ag/zb;