NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 19000 auf 17200 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Bewertungen im Pharmasektor seien jüngst allgemein gefallen, schrieb Analyst Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hinzu kämen ungünstige Wechselkurseffekte für den Pharmakonzern. Mit dem Nicht-Krebs-Geschäft sei aber positives Überraschungspotenzial beim Umsatz verbunden./bek/gl;