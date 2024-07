FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. 2025 werde das Jahr der wichtigen Wachstumstreiber, aber erst in der zweiten Jahreshälfte, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Nachklapp des durchwachsenen Quartalsberichts./ag/gl;