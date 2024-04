NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns habe dank der wichtigen Krebsmedikamente Tagrisso, Calquence und Enhertu die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem hätten die Gewinne (Core Ebit, Core EPS) positiv überrascht./gl;