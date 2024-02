NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Das Schlussquartal sei auf Umsatzebene wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Durch eine schwächere Bruttomarge und höhere Ausgaben für die Forschung, Verwaltung und den Vertrieb sei jedoch der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) unerwartet schwach ausgefallen. Der Ausblick für 2024 sei ähnlich: Robust beim Umsatz aber schwach mit Blick auf das EPS./tav/men;